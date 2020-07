Pandemie vor 59 Minuten

Warum ausgerechnet Bergamo? Ein Rundgang durch die Region, wo Corona am heftigsten wütete

Aus der Lombardei breitete sich das Corona-Virus in ganz Europa aus. Am Anfang stand ein Fußballspiel, die Sorge um die Wirtschaft, das Zögern der Regierung. Bislang sollen allein in der Provinz Bergamo mehr als 6000 Menschen an Covid-19 gestorben sein. Wie man die Krankheit für eine Verschwörung halten kann, versteht man hier nicht.