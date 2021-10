Grenze vor 1 Stunde

Hierauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Hund aus der Schweiz über die Grenze bringen wollen

Durch Corona sind Rassehunde in Deutschland deutlich teurer geworden. We deshalb einen Kauf von einem Züchter in der Schweiz plant, muss auf einige Vorgaben achten – etwa für den Heimtierausweis oder das Mindestalter eines Welpen.