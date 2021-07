Der tropische Regenwald in Brasilien ist vielen vor allem bekannt, weil er zerstört wird. Der Fotograf Sebastião Salgado hat bedrohte Stämme und verletzliche Natur von dort in Schwarz-Weiß-Fotografien festgehalten.

Die Bilder sind atemberaubend. Ein Mädchen, rituell geschminkt, blickt mit einem prächtigen Kopfschmuck in die Kamera. Das Bild in Schwarz-Weiß wirkt wie ein Gemälde, ihre Augen scheinen direkt in die Seele des Betrachters zu blicken.Das Foto ist