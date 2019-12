Mein bester Freund steht voll im Leben. Er trägt Verantwortung im Beruf, liebt seine Familie über alles und ist ein wirklich gescheiter Kerl mit breitem Wissen. Und er ist sonderbar aus der Zeit gefallen, denn er verweigert sich im Privaten der Digitalisierung.

Stefan Lutz ist Chefredakteur des SÜDKURIER. | Bild: Tesche, Sabine

Wenn ich etwas von ihm wissen will, muss ich ihn anrufen oder hinfahren, weil er soziale Netzwerke nur vom Hörensagen kennt. Benötigt er Kleidung, betritt er Modehäuser – im Internet hat er noch nie etwas bestellt, nicht einmal Konzertkarten.

„Recht auf Langsamkeit“

„Ich verteidige mein Recht auf Langsamkeit in meiner Freizeit“, sagt er und meint das auch so. Ein Mann, der im Berufsleben viel Stress und Tempo aushalten muss, befindet sich in selbstverordneter Dauertherapie zur Entschleunigung. Ich selbst begegne dieser Konsequenz mit einer Mischung aus Faszination und Mitleid.

Tatsächlich bewirkt die Digitalisierung die derzeit gravierendsten Umbrüche der Menschheit, sie organisiert das Zusammenleben von Menschen neu, sie überwindet große Entfernungen in Sekundenbruchteilen, formt eine neue Weltordnung und verändert Machtgefüge. Kurz: Sie stellt alles auf den Kopf und alte Gewissheiten zur Verhandlung. Das macht etwas mit uns, auch mit jedem Einzelnen zu Hause auf dem Sofa.

Handy wichtiger als Winterjacke

Den stärksten Ausdruck der neuen Zeit tragen die meisten Individuen bei sich: das Smartphone. Für viele ist es das Synonym für Teilhabe und Dazu-Gehören, so etwas wie das Tor zu Selbstbewusstsein und Wertschätzung. Die Hälfte der 7,5 Milliarden Menschen auf dem Globus hat heute Zugang zum Internet und damit die Standleitung zum Weltgeschehen. Elternhäuser, in denen Geld knapp ist, würden ihrem Kind eher eine warme Winterjacke ausschlagen als ein Handy. Diese faszinierenden Geräte haben unser Leben verändert.

88-mal blicken Menschen am Tag auf ihr Handy, schreiben Forscher aus Bonn in einer Studie, mal nur kurz, um die Uhrzeit zu überprüfen, mal länger, um einen Text zu lesen. Im Schnitt unterbrachen die für die Studie beobachteten Menschen alle 18 Minuten ihre Tätigkeiten, um zum Handy zu greifen. Was vor wenigen Jahren noch als Verhaltensauffälligkeit gewertet worden wäre, gilt heute als normal – und es ist nicht entschieden, ob das gut oder schlecht ist.

Wie weit sind unsere Gehirne all dem gewachsen?

Die Forschung jedenfalls steht bei der Frage, inwieweit unsere Gehirne den ständigen Reizen und Impulsen der Digitalisierung gewachsen sind, am Anfang. Das hat damit zu tun, dass belastbare Aussagen nur über Langzeitstudien zu treffen sind, seit Erfindung des iPhones aber gerade erst einmal knapp dreizehn Jahre vergangen sind.

Nullen und Einsen: So funktioniert die digitale Welt. | Bild: MAKOVSKY ART - stock.adobe.com

Neurowissenschaftler und Philosophen führen eine spannende Debatte darüber, ob der Mensch über einen freien Willen verfügt oder seine Entscheidungen im Gehirn durch permanentes Dauerfeuer und Reizüberflutungen gesteuert werden – der freie Wille also durch das Nutzen der Virtuellen-Welt-Maschine Handy seiner Freiheit beraubt wird.

Auf dem Stand von vor 100 000 Jahren

„Das menschliche Gehirn“, sagt der Psychologe Leon Windscheid, „wurde seit mehreren Hunderttausend Jahren nicht mehr renoviert.“ Ob es die Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen aushält, ist unklar. Im Moment fühlt es sich nach Überforderung an.

Die stärkste und für jeden im Alltag spürbarste Veränderung durch die Digitalisierung ist die Möglichkeit, alle Bedürfnisse des Lebens individuell und ohne große Mühe auf sich selbst zuschneiden zu können. Die Technik macht mit nur wenigen Klicks möglich, scheinbar alles für mich Relevante ein- und das Überflüssige auf Knopfdruck auszublenden.

Menschen? Einfach wegwischen!

Nachrichten, die ich nicht mag? Weg. Werbeangebote des Handels, die nerven? Abgeschaltet. Kontakte zu anderen Menschen? Geblockt. Bei Tinder beispielsweise lehnt man mögliche Partner mit einem Wischen über den Screen ab, ohne sie jemals gesprochen oder kennengelernt zu haben. Ist das pervers? Nicht unbedingt.

Jedenfalls dann nicht, wenn man weiß, dass es zwischen Online-Identität, die man im Netz verkörpert, und dem Offline-Leben einen Unterschied gibt und die Regeln des Netzes auf das menschliche Miteinander im Alltag nicht übertragbar sind oder sein sollten.

Pervers ist aber, dass das viele nicht mehr hinbekommen und die Ich-Bezogenheit des Netzes mit all seinen Selfies, Likes und Followern auf das echte Leben übertragen. Heraus kommen übersteigerte Egozentriker und Selbstoptimierer der Neuzeit, die außer sich selbst nicht mehr viel wahrnehmen. Setzen sich diese durch Algorithmen deformierten Verhaltensweisen flächendeckend durch, werden sich ganze Gesellschaften verändern. Ich bin übrigens sicher: nicht zum Besseren.

Menschen benötigen Empathie

Der Mensch ist ein soziales Wesen, daran ändert auch die Digitalisierung nichts. Er kann ohne Austausch mit Mitmenschen nicht überleben, er benötigt aufrichtige Anerkennung und Aufmerksamkeit. Er braucht die Fähigkeit, auf Stärken und Schwächen anderer Menschen einzugehen, sie auszuhalten und zu reflektieren, kurz: Er benötigt Empathie.

Nur weil in der digitalen Welt jede Rechenoperation optimiert werden kann, muss nicht auch der Mensch optimal sein. Alexandra Borchardt, Dozentin an der University of Oxford, schreibt in ihrem Buch „Mensch 4.0“: „Empathie kann man trainieren wie Klavierspielen oder eine Sportart.“

Sie empfiehlt, Individuen in einer lernenden Gesellschaft nicht nur die Fähigkeiten für die virtuelle Welt beizubringen, zum Beispiel Programmieren, sondern in deutlich stärkerem Maße auch wieder die Grundpfeiler des Miteinanders zu vermitteln: zuhören, Gespräche führen, innehalten oder auch mal Müßiggang.

Optimierung tötet die Kreativität

Der Mensch, der sich in der digitalisierten Welt zunehmend dem Diktat der Effizienz unterworfen hat, braucht Raum ohne jedes Effizienzkriterium, um sich entfalten zu können. „Als Mensch frei sein heißt: Abweichen können von vorgezeichneten Pfaden, sich Auszeiten und Reflexion gönnen, Langeweile aushalten“, schreibt Borchardt.

Die besten Ideen entstehen jedenfalls immer dann, wenn kein Druck herrscht. „Überraschungen sind im Leben des Menschen 4.0 aber nicht mehr vorgesehen, es sei denn, jemand hat sie als Event orchestriert.“ Optimierung tötet Freigeist und Kreativität – wollen wir uns die Menschheit der Zukunft so vorstellen?

Nur damit wir uns nicht falsch verstehen: Die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist weder aufzuhalten noch Werk des Teufels. Sie ist in weiten Teilen mehr Segnung als Fluch und bringt enorme Erleichterungen mit sich. Aber sowohl die geradezu fanatischen Postulierer der unendlichen Freiheit des Netzes als auch die Fortschrittsverweigerer liegen falsch.

Das Leben ist mehr als Eins und Null

Die Welt im Netz mag aus Einsen und Nullen bestehen, aus Schwarz und Weiß – das Leben funktioniert so nicht. Es geht darum, mit Veränderungen verantwortungsvoll umzugehen, den angeblichen Verheißungen kritisch zu begegnen und ihnen bestenfalls nicht auf den Leim zu gehen.

So wurde das Internet als Demokratisierungsmaschine für alle Völker der Erde gefeiert, es wurde der ungehinderte und ungefilterte Zugang zu allen Informationen der Welt versprochen, bis hin in die entferntesten Winkel. Und wo stehen wir heute?

Ein Oligopol von US-Konzernen

Das Internet ist zu einem kommerziellen Oligopol weniger US-Konzerne mutiert. Diese herrschen mit ihren Algorithmen darüber, welche Informationen wo ausgespielt werden und wer was zu welchem Zeitpunkt erfährt. Oder das Netz wird als Überwachungsmaschine für seine Bürger missbraucht wie in China.

Die große, anarchische Freiheit, die durch das Internet versprochen worden war, ist Illusion. Das Netz ist zu einer gigantischen Datensammelmaschine geworden und die Menschen sind die Datenlieferanten.

„Da könnt ihr alle mitmachen“, sagt mein bester Freund, „ich nicht.“ Seine Töchter halten ihn in diesem Punkt übrigens für einen weltfremden Dino und bewegen sich munter bei Instagram und TikTok. Ich wiederum bewundere ihn für seine grund-

entspannte und immer zugewandte Ausstrahlung in Gesprächen, denn er erwartet nie eine Nachricht auf dem Handy oder eine Unterbrechung. Ich würde sagen, er ist ein empathischer Mensch. Ich mag das.