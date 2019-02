Eine Beerdigung nach seinem Tod? „Wie schrecklich! Lieber sterbe ich.“ Es war eine typische Antwort à la Karl Lagerfeld, die der Modeschöpfer, im vergangenen April, nicht einmal ein Jahr vor seinem Tod am Dienstag in einem Interview mit dem Magazin „Numéro“ auf diese Frage gab. Eine spektakuläre Zeremonie wie 2017 in der Madeleine-Kirche in Paris für den Sänger Johnny Hallyday, dessen Familie sich im Anschluss über sein Erbe zerstritt, erschiene ihm wie eine „Farce“, sagte Lagerfeld, der 85 Jahre alt wurde.

Blumen und ein Zettel liegen am Eingang der Chanel-Zentrale in Paris. Sie wurden von Passanten dort abgelegt, um dem verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld zu gedenken. | Bild: dpa

Lagerfeld wollte Nachwelt nicht mit seinen "Resten belasten"

Schon vor vier Jahren sagte der Designer zum Thema Beerdigung, er finde es furchtbar, „die Leute mit seinen Resten zu belasten“ und wolle „einfach verschwinden wie die Tiere im Urwald“. Seine Mutter habe ihn beim Tod seines Vaters nicht über dessen Beerdigung informiert und selbst bei ihrem Begräbnis war er ihrem Willen entsprechend nicht anwesend.

Bis zuletzt an seiner Marke gearbeitet

Vorgesorgt habe er allerdings, verriet Lagerfeld gegenüber „Numéro“: „Ich will, dass man mich verbrennt und meine Asche mit der meiner Mutter zerstreut… und der von Choupette, falls sie vor mir stirbt.“ Wie die Zeitung „Le Monde“ schrieb, soll seine Asche außerdem mit Teilen jener seines früheren Lebenspartners Jacques de Bascher vermengt werden, der 1989 an Aids starb.

Karl Lagerfeld neben einer Zeichnung mit seiner Katze "Choupette" | Bild: AFP

Lagerfelds Birma-Katze Choupette, auf deutsch „Süße“, die er 2011 vom Model Baptiste Giabiconi bekommen und zum tierischen Model gemacht hatte, überlebte den Kreativdirektor von Chanel, der bis zuletzt auch für Fendi und seine eigene Marke gearbeitet hatte.

Wer sind die rechtmäßigen Erben?

Ausführlich und ohne Kenntnis des Testamentes setzten sich die französischen Medien mit der Frage auseinander, ob das Tier als rechtmäßige Erbin vom Millionenvermögen ihres Besitzers sein könnte. Ein Konto auf ihren Namen besitzt Choupette, der er die Rechte für ein Buch und Werbeverträge überließ.

Modedesigner Karl Lagerfeld im Jahr 1979 in seinem Atelier. Laut französischen Medienberichten starb der Modedesigner an Bauchspeichelkrebs. | Bild: dpa

In Frankreich, wo Lagerfeld seit 1952 lebte und seinen festen Wohnsitz hatte, kann allerdings nur eine physische oder juristische Person erben. Geeignet wären Stiftung oder ein Verein, um gegebenenfalls das Erbe entgegenzunehmen – oder für Choupette eine Vertrauensperson. „Wenn mir etwas passiert, wird die Person, die sich um sie kümmert, keine Not leiden“, hatte Lagerfeld versprochen.

Zunehmende Schwäche war ein Tabu-Thema

Verschiedene Medien berichteten, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war, doch seine zunehmende Schwäche sei ein großes Tabu gewesen. Bernard Arnault, Chef des Luxuskonzerns LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), zu dem Fendi gehört, hatte erklärt, er wolle nicht mal über Lagerfelds Nachfolge nachdenken und niemand spreche darüber. „Der einzige, der Karl ähnelt, ist der Papst“, so Arnault.

Modedesigner Karl Lagerfeld zeigt sich 1973 bei einer Auszeichnung in Krefeld inmitten einiger Models. Seit Anfang der 1950er-Jahre lebte der gebürtige Hamburger in Frankreich. | Bild: dpa

Kampf gegen Krankheit nie aufgegeben

„Er hat seinen Kampf gegen die Krankheit nie aufgegeben“, zitieren französischen Medien eine anonyme Quelle aus seinem engeren Umfeld. „Karl lebte sehr gesund, er war stolz darauf. Zu wissen, dass er Bauchspeichelkrebs hatte, war deshalb ein echter Schock.“

Noch im November trat er bei der Einweihung der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs-Élysées in Paris auf, allerdings erkennbar geschwächt. Viele beunruhigte, als er am Ende der Chanel-Schau bei der Fashion Week in Paris Ende Januar zum ersten Mal seit seinem Start bei der französischen Luxusmarke im Jahr 1982, wo er sich um alle Kollektionen und Sparten gekümmert hatte, nicht persönlich das Publikum grüßte.

Nachfolgerin beaufsichtige bereits die Arbeiten in den Ateliers

An seine Stelle trat Virginie Viard, die wenig bekannte bisherige Studioleiter von Chanel, die seit 30 Jahren als rechte Hand und unverzichtbare Mitarbeiterin von „Kaiser Karl“ galt. Über ein Kommuniqué ließ das Traditionshaus wissen, Chanel-Miteigentümer Alain Wertheimer habe ihr die kreative Leitung der Kollektionen übertragen, „um das Erbe von Gabrielle Chanel und von Karl Lagerfeld weiterleben zu lassen“.

AKarl Lagerfeld und die französische Modestudioleiterin Virginie Viard. Sie gilt als offizielle Nachfolgerin des Modezars bei Chanel. | Bild: dpa

Sie kam 1987 als junge Frau zu Chanel, folgte ihm 1992 zeitweise zu Chloé, wo er ebenfalls Kreativdirektor war, bis sie nach fünf Jahren zurück zu Chanel kam – und blieb. Bislang ließ sie anhand von Lagerfelds Skizzen Schnittmuster erstellen und beaufsichtigte die Arbeit in den Ateliers. „Virginie bringt eine dritte Dimension hinzu, sie gibt den Dingen eine Realität. Ich bin wie ein Graphiker, sie hat das magische Auge“, sagte Lagerfeld von ihr. Nun wird ihr Auge allein über die Entwürfe des Chanel-Imperiums herrschen.