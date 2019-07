Fernsehen vor 4 Stunden

Bouillabaisse und Sancerre – Meisterdieb Allmen sucht dieses Mal Dahlien

Martin Suters verarmter Dandy Johann Friedrich von Allmen jagt in einer neuen Krimi-Verfilmung nach Dahlien auf Öl. Es gibt vier Tote, und auch der Gentleman-Gauner gerät in Gefahr – in mehrfacher Hinsicht. Zu sehen ist das Ganze am 13. Juli 2019 um 20.15 Uhr in der ARD.