Nanu, was macht Schlagersänger Thomas Anders am Bodensee? Auf Instagram postete der 56-Jährige ein Foto, das ihn auf einem Hotelbalkon sitzend zeigt, hinter ihm ist der Bodensee zu sehen. Allem Anschein nach genießt Anders, der bürgerlich Bernd Weidung heißt, den Ferienbeginn im Konstanzer Hotel „Riva“. Warum ausgerechnet dort, ist schnell erklärt: Er holt seinen Sohn vom Internat ab, wie er zu dem Foto schrieb.

Der 17-jährige Alexander – der gemeinsame Sohn von Anders und seiner Frau Claudia, mit der er seit 2000 verheiratet ist – besucht dem Vernehmen nach seit einigen Jahren die Schule Schloss Salem. „Wir hatten für ihn die optimale Ausbildung im Sinn“, sagte Anders vor zwei Jahren in einem Interview. „In Koblenz, wo wir leben, geht das nicht. Denn die einen Lehrer bewerten ihn zu positiv, weil er mein Sohn ist. Und die anderen zu negativ, eben weil er mein Sohn ist. Aber er soll ja anhand seiner Leistung bewertet werden.“

Für den Trip in Deutschlands Süden hat Anders sich eine gute Zeit ausgesucht – das Wetter machte ihm den Aufenthalt besonders angenehm. Seine knapp 58.000 Abonnenten ließ er wissen: „Fühlt sich an wie Sommer am Bodensee …“ Anders‘ Frau veröffentlichte auf Instagram ein ganz ähnliches Foto, schickte ihren Fans einen „Kuss vom Bodensee„ und freute sich sichtlich: „Endlich Ferien für die Family!“

Der ehemalige Modern-Talking-Sänger Anders ist seit einiger Zeit in der Schlagerbranche erfolgreich. Bekannt ist vor allem der Song „Sie sagte doch, sie liebt mich“, den er gemeinsam mit Florian Silbereisen aufgenommen hat – das Video hat auf YouTube mittlerweile schon mehr als zehn Millionen Aufrufe.