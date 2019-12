Menschen vor 21 Stunden

Günter Schneidewind – Der Mann, der alle Rockstars kennt

Was macht eigentlich... Günter Schneidewind, der legendäre Kult-Moderator von SWR1? Vor gut einem Jahr verabschiedete sich der 66-Jährige von seinen Hörern und ging in den Ruhestand. Von Funkstille will er dennoch nichts wissen.