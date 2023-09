Der Schlagersänger, Schauspieler und Entertainer Roberto Blanco gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Der Sänger mit afro-kubanischen Wurzeln hat 2022 seinen 85. Geburtstag gefeiert und steht seit über 60 Jahren auf der Bühne. Blanco kann auf viele Erfolge in seiner Karriere zurückblicken: In den 1960er-Jahren wurde er als Schlagersänger bekannt und ist mit Hits wie "Heute so, morgen so" und "Ein bisschen Spaß muss sein" berühmt geworden. Der Entertainer ist bekannt für seine eingängigen Schlagerhits und seine Vielseitigkeit im Showgeschäft – denn Blanco hat nicht nur in der Musik, sondern auch im Fernsehen und auf Theaterbühnen Erfolge gefeiert. Erfahren Sie im Porträt, durch welche Hits er erfolgreich wurde und wie er sein Leben heute so gestaltet.

Roberto Blanco im Porträt: Alter, Herkunft und Familie

Vollständiger Name : Roberto Zerquera Blanco

Geboren am : 7. Juni 1937

Herkunft : Tunesien

Eltern : Alfonso und Mercedes Blanco

Familienstand : verheiratet mit Luzandra Blanco (seit 2013)

Roberto Blanco: So fing alles an

Der Künstler mit deutsch-kubanischen Wurzeln wurde 1937 in Tunesien geboren und zog 1938 mit seinen Eltern in den Libanon. Kurze Zeit später ging er mit seinem Vater nach Spanien und besuchte ein Internat in Madrid. Seine Mutter starb bereits früh, als Roberto zwei Jahre alt war, wie der Sänger im Interview bei SR 3 erzählt. Auch wenn sein Vater alleinerziehend war, so war er in all den Jahren sein Ratgeber und bester Freund. Robertos Vater wollte immer, dass sein Sohn Medizin studierte – was er auch in Madrid anfing. Jedoch zog es den Entertainer bereits früh ins Showgeschäft und er kam in den 1950er-Jahren nach Deutschland. Auf dem Flug von Spanien nach Deutschland wurde er 1956 von Regisseur Alfred Weidemann im Flugzeug angesprochen und entdeckt: Er hatte seine erste Rolle im Film "Der Stern von Afrika". Wenige Zeit später summierten sich seine Erfolge in der deutschen Film- und Musikbranche, er bekam einen Fernseh- und Schallplattenvertrag angeboten, gewann zahlreiche Preise und machte sich einen Namen.

"Ein bisschen Spaß muss sein" als Erfolgshit von Roberto Blanco

Roberto Blanco hat im Laufe seiner Karriere als Schlagersänger zahlreiche bekannte Lieder veröffentlicht, die zu Evergreens in der Musikwelt geworden sind. Umfragen zufolge ist Roberto Blanco 99 Prozent der deutschen Bevölkerung ein Begriff. Kein Wunder – neben erfolgreichen Titeln wie beispielsweise "Amarillo", "Der Puppenspieler von Mexico", "Born to be alive" und "Las Vegas", hat er im Jahr 1973 ein Lied gesungen, das bei den meisten Menschen bis heute einen Ohrwurm verursacht: "Ein bisschen Spaß muss, dann ist die Welt voll Sonnenschein" – so beginnt der Klassiker und das wohl erfolgreichste Lied von Roberto Blanco. Ein paar Jahre zuvor, 1969 gewann der Schlagerstar mit dem Lied "Heute so, morgen so" die Deutschen Schlager-Festspiele.

Roberto Blanco und Luzandra: So lernten sie sich kennen

Seit 2013 ist Roberto mit Luzandro Blanco verheiratet. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt Luzandra, wie sie damals Roberto kennenlernte: Sie seien sich 2011 bei einem Boxkampf in Köln das erste Mal begegnet, als sie von der gleichen Limousine abgeholt wurden. Luzandra gehörte zu den Sponsoren. Daraufhin haben sie Nummern ausgetauscht und standen per SMS in Kontakt. Bei SR 3 beteuerte der Schlagersänger, wie wichtig seine Frau für ihn und sein Leben ist: "Sie ist meine Mutter, mein Vater, meine Familie."

Roberto Blanco: Das macht er heute

Beim Südkurier erzählte Blanco, wie er sein heutiges Leben verbringt. Er lebt gemeinsam mit seiner Frau in Ermatingen am Bodensee. An ein ruhiges Rentner-Dasein denkt der Entertainer noch lange nicht. Der Schlagerstar hat 2022 seine Single "Ich glaub ich träume" und sein Album "Jetzt erst recht" veröffentlicht und erobert nach wie vor die Showbühne. Denn Roberto Blanco ist selbst mit 86 Jahren noch ein fitter Mann und verrät bei SR 3, wie er sich in seinem hohen Alter gesund hält: "Neun bis zehn Stunden schlafen, kuscheln, frühstücken, spazieren, Gesang üben". Roberto Blanco ist sich sicher: Musik hält jung! Zurzeit spielt der Entertainer im Schweizer Theaterstück "Monsieur Claude und seine Töchter" mit und begeistert weiterhin seine Zuschauer.

Weitere Fun Facts über Roberto Blanco