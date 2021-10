Neue Musik vor 1 Stunde

„Pierre Boulez wurde ausgepfiffen“: Festivalchef Björn Gottstein über Skandale und Vorbehalte in 100 Jahren Donaueschinger Musiktage

Das Festival für Neue Musik feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Wenn es am Donnerstag startet, dürfte es allerdings deutlich ruhiger zugehen als in manchen anderen Phasen seiner Geschichte.