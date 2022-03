In Wasserburg geboren, seit Jahrzehnten in Überlingen lebend, ist Schriftsteller Martin Walser ein Kind der Bodenseeregion. Zum Geburtstag am 24. März erscheint von ihm ein „Traumbuch“.

In dem Augenblick, in dem er schreibt, meinte Martin Walser einmal in einem Interview, sei er unsterblich. Am Donnerstag, 24. März, wird er 95 Jahre alt, schreibt und publiziert weiter. Selbstverständlich. 1949 sind seine ersten literarischen Texte