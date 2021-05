Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Endlich wieder Kunst mit Kontakt: Theater Konstanz, Singener Färbe und Südwestdeutsche Philharmonie dürfen wieder ohne Abstand spielen

Gute Nachricht, schlecht kommuniziert: Für drei Kultureinrichtungen in unserer Region fallen in einem Modellversuch die Abstandsregeln für die Künstler auf der Bühne. Profitieren sollen davon am Ende alle.