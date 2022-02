Bad Säckingen vor 7 Stunden

Der Chef des Gloria-Theaters sagt: „Theater ist der sicherste Ort“ – doch ein Virologe widerspricht

Jochen Frank Schmidt startet Kampagne für Normalität in Theaterhäusern. Nirgends, so sagt er, sei man im öffentlichen Raum so gut vor einer Coronainfektion geschützt. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer sieht das anders.