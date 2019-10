Theater vor 1 Stunde

„Orest in Mossul“ erzählt eine Geschichte von Rache und Vergebung

Sollen IS-Mörder getötet oder begnadigt werden? Der Schweizer Regisseur Milo Rau stellt diese Frage in seiner Version von Aischylos‘ „Orestie“. Sie entstand in Mossul im Irak – nun ist „Orest in Mossul“ in Zürich zu erleben.