Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong spricht über sein Vorbild Deutschland und sagt: „Es ist meine Pflicht, für die Freiheit zu kämpfen“

Joshua Wong ist das Gesicht das Gesicht der Protestbewegungen in Hongkong. Der 23-jährige Student sieht sich in der Verantwortung – er will dafür sorgen, dass die Stimme der Menschen in Hongkong in aller Welt gehört wird und dass es in der Sonderverwaltungszone freie Wahlen gibt. Wongs Vorbild: Deutschland im Jahr 1989.