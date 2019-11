Fernsehen vor 1 Stunde

Das war‘s für Gaby Hauptmanns Talkshow: So kam es zum Aus

Am 7. Dezember läuft zum letzten Mal „Talk am See“. Eine Fortsetzung der in Konstanz aufgezeichneten SWR-Sendung im neuen Jahr wird es nicht geben. Die Zuschauerzahlen blieben schon lange hinter den Erwartungen zurück. Den Grund für das Scheitern sieht Moderatorin Gaby Hauptmann im schwierigen Sendeplatz.