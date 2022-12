Alle im Basler Zoo, liebevoll Zolli genannt, freuen sich mit Heri. Laut der jüngsten Pressemitteilung ist die Elefantenkuh trächtig. Das erste Mal wieder nach 18 Jahren. Der Zolli bewertet die Nachricht als verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Der Tierpark erwartet die Geburt des Jungtiers gegen Ende 2023, Anfang 2024.

Heri legt eine kleine Ruhepause ein. | Bild: Zoo Basel

Wie lange dauert eine Trächtigkeit?

Die Verantwortlichen des Basler Zoos hätten die freudige Nachricht, dass die Elefantenkuh Heri nach 18 langen Jahren erneut trächtig ist, am 19. Juni erhalten, wie die Pressestelle aber erst jetzt mitteilt. „Zu jenem Zeitpunkt war Heri schätzungsweise in der 18. Schwangerschaftswoche“, heißt es. Eine Trächtigkeit dauere bei Elefanten rund 22 Monate.

Stolz trabt Heri im Gehege. | Bild: Zoo Basel

Woher kommt Heri überhaupt?

Heri ist wohl ein besonderes Exemplar ihrer Rasse. Sie ist laut Angaben ein Wildfang aus dem Kruger Nationalpark in Südafrika. Vermutlich sei sie 1976 zur Welt gekommen. Aber ihr genaues Alter sei nicht bekannt. „Schätzungsweise ist sie um die 46 Jahre alt“, schreibt der Zoo weiter.

1979 sei Heri nach Europa in den Zoo Hannover geholt worden, weil sie in ihrer Heimat zur Bestandregulierung abgeschossen worden wäre. 1988 fand sie der Mitteilung zufolge ihre neue Heimat in Basel.

Heri erkundet ihr Revier. | Bild: Zoo Basel

Warum ist die Freude besonders groß?

Eine traurige Nachricht am 4. Oktober 2004: Heri brachte im Zoo Basel eine Früh- beziehungsweise Todgeburt zur Welt. Vater des Kalbs war damals Calimero, der heute im Safaripark Beekse Bergen in den Niederlanden lebt. Heris Trächtigkeit sei damals nicht erkannt worden. Seither habe sie keine weitere Geburt gehabt.

Der Zolli schreibt abschließend: „Ein erfolgreicher Deckakt zwischen dem Elefantenbullen Tusker und Heri war extrem unwahrscheinlich, aber eben nicht ausgeschlossen.“ Umso größer ist nun die Freude.