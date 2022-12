Ein Mord im Zoo? Nicht wirklich, aber in einem wahrscheinlich spannenden Krimi. Aktuell dreht das Schweizer Fernsehen SRF die siebte Folge des Zürcher „Tatorts“, der auch im ARD ausgestrahlt wird. Er handelt unter anderem im beliebten Tierpark in der Limmatstadt. Hier drehte die Filmcrew bereits Mitte November. Auch Zoodirektor Severin Dressen stand vor der Kamera, wie es auf den Internetseiten des Zoos heißt.

Dreharbeiten im Affenhaus des Zoos Zürich mit Zoodirektor Severin Dressen, Rachel Braunschweig, Heidi Maria Glössner und Anna Pieri Zuercher (von links). | Bild: SRF/Sava Hlavacek

Gorillas und Elefanten mitten im Dreh

Die Bilder sind beeindruckend: Zwischen Gorillas und Elefanten bewegen sich die Filmleute. Ein Elefant schwimmt gemütlich – zu sehen durch das Glas. Ein Gorilla sitzt scheinbar teilnahmslos in seinem Gehege, während die Kameras laufen. Auf den zweiten Blick schaut er neugierig zu.

Anna Pieri Zuercher (Kommissarin Isabelle Grandjean) schaut ins Affengehege. | Bild: SRF/Sava Hlavacek

Zürich-“Tatort“ Folgen sieben und acht

SRF schreibt auf SÜDURIER-Nachfrage: „Zürich ist wieder Schauplatz von ‚Tatort‘-Dreharbeiten. Zurzeit werden die Folgen sieben und acht gedreht.“ Laut Aussage dauern die Dreharbeiten noch bis Anfang Februar. Michael Schaerer führt Regie. SRF hat die Produktionsfirma Zodiac Pictures Ltd. ins Boot geholt.

Wie SRF weiter schreibt, wurden schon vier Folgen des Zürcher „Tatorts“ ausgestrahlt. Zwei seien in der Postproduktion. Diese Folgen spielen im Sommer und Herbst. Nummer sieben und acht werden wieder im Winter gedreht.

Ausstrahlung ist für 2024 geplant

Das Kommissarinnen-Duo Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) ermittelte auch jenseits des Röstigrabens (Anm. d. Red. vergleichbar mit der Weißwurstgrenze in Deutschland). Verschiedene Szenen würden in Neuenburg gedreht. Die Ausstrahlung der beiden neuen Folgen sei für 2024 geplant.

Ein kleiner Einstieg in die Handlung

Laut SRF ist in Folge sieben der Zoo Zürich nach einem Mord der Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen. Zur Handlung schreibt SRF: „Im Zentrum stehen zwei verfeindete Schwestern. Jede steckt selbst in einer verzwickten Lage. Der kriminalistische Instinkt der beiden Kommissarinnen ist dabei aufs Äußerste gefordert, und sie tauchen ein in einen Fall um falsche Identitäten, Philanthropie, Gier und Kidnapping.“

Regisseur Mike Schärer und die beiden Hauptdarstellerinnen, Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler. Dahinter schaut ein Gorilla zu. | Bild: SRF/Sava Hlavacek

Informationen zu den neuen Folgen des Zürich-“Tatorts“: Die Darsteller Neben Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler (Isabelle Grandjean und Tessa Ott) gibt es laut SRF ein Wiedersehen mit Rachel Braunschweig, Peter Jecklin, Aaron Arens und Igor Kovač. „Für die Episodenrollen konnte mit Heidi Maria Glössner, Sarah Viktoria Frick, Lucas Gregorowicz, Michael von Burg, Dardan Sadik, Dominique Bourquin und vielen anderen ein attraktiver Cast gewonnen werden.“ In Folge sieben sind Zoodirektor Severin Dressen in einer kleinen Rolle und Zoo-Mitarbeiter als Statisten zu sehen. Der Regisseur Regisseur für die Zürich-“Tatort“-Folgen sieben und acht ist Michael Schaerer. Er inszenierte bereits die „Tatort“-Produktion „Zwischen zwei Welten“. Zudem kennt man ihn von Spielfilmen wie „Stationspiraten“ und „Die kleine Hexe“ sowie der historischen SRF-Serie „Frieden“. Schaerer kann auf ein ebenso erfahrenes Team setzen. Darunter Gabriel Sandru (DOP), Marie-Claude Lang Brenguier (Szenenbild), Rudolf Jost (Kostüm) und Marc Hollenstein (Maske). Die Drehbuchautoren Die Drehbücher stammen von Stefan Brunner und Lorenz Langenegger. Sie haben die Figuren des Zürcher „Tatorts“ entwickelt, und sie schrieben die ersten beiden Fälle. Die Produktionsfirma Zodiac Pictures standen am Anfang der Krimireihe in der Limmatstadt. „Jetzt kehren sie zum ‚Tatort‘ zurück“, schreibt SRF. Reto Schaerli, Lukas Hobi und Jessica Hefti garantieren eine reibungslose und nachhaltige Drehzeit. Zodiac Pictures und SRF können auf die Unterstützung der Stadt Zürich, der Film Commission Zurich, der Kantonspolizei Zürich und des Zoos Zürich zählen.

Seit 2019 produziert SRF die „Tatort“-Reihe mit jährlich zwei Produktionen. Bisher liefen die Folgen „Züri brännt“, „Schoggiläbe“, „Schattenkinder“ und „Risiken mit Nebenwirkungen“. Je zwei weitere kommen 2023 und 2024.