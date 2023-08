Schaffhausen vor 1 Stunde Schwer verletzte Frau beim Bahnhof – Polizei geht von Angriff ihres Partners aus Am Donnerstagmorgen wird eine Frau schwerverletzt gefunden, die Polizei nimmt kurz darauf einen mutmaßlichen Täter (55) fest. Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben?

Busse am Bahnhof in Schaffhausen (Symbolbild). Auf dem Gelände des Bushofs wurde am Donnerstag, 17. August, eine schwer verletzte Frau gefunden. Ein tatverdächtiger Mann wurde festgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. | Bild: Neubert, Michael