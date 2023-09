Ein europaweit mit einem Haftbefehl gesuchter 41-Jähriger ist vor Kurzem in der Schweiz festgenommen worden.

Der Mann wurde am Dienstag am Autobahnübergang Weil am Rhein der Bundespolizei überstellt.

Wegen Totschlags verurteilt

Wie diese mitteilt, wurde der österreichische Staatsangehörige bereits Anfang des Jahres von einem deutschen Gericht wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Hochrhein

Anstatt die Haft anzutreten, sei er ins Ausland geflüchtet. Die Bundespolizei lieferte den 41-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo er die 1000-tägige Haftstrafe absitzen muss.