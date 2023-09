Bei diesem Zusammenstoß auf dem Hochrhein hatten die Passagiere Glück im Unglück: Bei der Kollision mit einer Wiffe ist am Sonntag, 3. September, ein Motorschiff auf dem Hochrein bei Diessenhofen in zwei Teile zerbrochen. Das teilt die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressenotiz mit.

Was ist eine Wiffe? Wiffen sind Schifffahrtszeichen, die bei der Binnenschifffahrt die Fahrrinne eines Gewässers anzeigen. Das Zeichen besteht dabei aus einem Pfahl, auf dem ein grün-weißes Signal angebracht ist. Die grüne Seite markiert dabei die bevorzugte Fahrrinnen. Verbreitet sind die Schifffahrtszeichen, die wohl jeder Konstanzer kennt, am Bodensee, im Seerhein und am Hochrhein. Übrigens: Boote mit geringem Tiefgang, wie etwa kleine Freizeitboote und Schlauchboote, sollten mit Abstand zu den Wiffen auf der weißen Seite fahren, damit Kursschiffe die grüne Seite nutzen können.

Dabei ließen sich laut Polizeiangaben am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr vier Personen mit einem Motorschiff den Hochrhein hinuntertreiben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es der 52-jährige Schiffsführer daraufhin versäumt, rechtzeitig den Motor zu starten und dem grün-weißen Schifffahrtszeichen auszuweichen.

Das kleine Boot sei daraufhin an die Wiffe gedrückt worden und in der Folge in zwei Teile zerbrochen. „Die drei mitfahrenden Personen konnten sich am größeren Wrackteil festhalten und wurden durch ein zu Hilfe kommender Schiffsführer ans Ufer geschleppt“, heißt es in der Pressemitteilung. Der 52-jährige Schiffsführer konnte etwas flussabwärts selbst ans Ufer gelangen.

Weil der 52-Jährige in der Folge richtig reagierte, und umgehend die Polizei verständigte, konnte eine größere Suchaktion verhindert werden. Die vier Insassen des Bootes blieben bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.