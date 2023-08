Ein neuer Höhepunkt wartet in diesem Jahr auf die Besucher des Fantasticals am 11. und 12. August: Neben Partys, Live-Musik, Streetfood-Spezialitäten, Lunapark und dem großen Feuerwerk am Samstagabend sorgen Akrobatik- und Tanz-Crews für spektakuläre Momente. Mit dabei: die international auftretenden Swissrings8. Das teilt die Geschäftsführung des Fantasicals in einer Pressenotiz mit.

30 Minuten Showprogramm zum Staunen gibt es mehrmals über die Festtage verteilt auf der Park-Bühne mitten auf dem Fantastical-Seenachtfest-Gelände. Insgesamt sieben Crews begeistern die Zuschauer dort mit Ring- und Tuch-Akrobatik sowie Gymnastik- und Tanz-Performances.

Zum großen Finale der jeweiligen Show präsentieren die Swissrings8 ihre Schaukelring-Choreografie. Die 38 Turner kommen unmittelbar nach ihrer Rückkehr von der World Gymnaestrada Amsterdam 2023 ans Fantastical und präsentieren live, was sie kurz zuvor auf internationaler Bühne gezeigt haben.

Noch mehr atemberaubende Akrobatik führen die Luftartisten von Movingart in und an ihren Tüchern vor. Verschiedene Tanz-Crews, darunter die Rekordschweizermeisterinnen der Gymnastikgruppe Kreuzlingen und die Street-Show-Crew der Musikschule Kreuzlingen, zeigen ihr Können. Ob Hip-Hop und House, Cha-Cha-Cha und Country oder lateinamerikanische Musik, die Darbietungen regen zum Mitwippen an.

Tickets für das Fantastical gibt es an der Abendkasse in Kreuzlingen. Bis zum 8. August konnten diese auch online gekauft werden. Wer das gemacht hat, muss auch nicht anstehen. Übrigens: Die Tickets gelten ausschließlich für das Kreuzlinger Fantastical, das Konstanzer Seenachtfest nebenan kann damit nicht besucht werden.