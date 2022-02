Flor B. ist laut Polizei einer der meistgesuchten Verbrecher Europas, soll Tonnen an Drogen gehandelt, Menschen entführt und als Geisel genommen haben. Jetzt nahmen Elitebeamte den Mann in Zürich fest.

Es war kurz vor Mitternacht, als die Einsatzgruppe „Diamant“ der Schweizer Polizei in der Nacht auf Donnerstag in einer Zürcher Wohnung zuschlug: Neben dem 35-jährigen Belgier Flor B. (Name der Redaktion bekannt), der dort unter falschem