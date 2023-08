Auch wenn die Zustimmung zum Zusammenschluss insgesamt groß sei, beendet Sisseln mit sofortiger Wirkung den Prozess: Das verkündete Gemeindeammann Rainer Schaub am Donnerstagabend und beendete damit den Fusionsplan der Schweizer Gemeinden Sisseln, Stein, Münchwilen und Eiken. Die Basis für die Entscheidung bildete das knappe Abstimmungsergebnis der Bürger in Sisseln. Doch von Anfang an:

Die Umfrage

Im Juni befragten die vier Aargauer Gemeinden mit einem Fragebogen, die Einwohner. Dort konnten alle Einwohner ab 14 Jahren, egal ob Schweizer Pass oder nicht, ihre Meinung zu der Fusion kundtun.

Die Gemeindeammänner des Sisslerfelds: (von links) Stefan Grunder (Eiken), Bruno Tüscher (Münchwilen), Rainer Schaub (Sisseln) und Beat Käser (Stein). | Bild: Stein, Moritz

Das Ergebnis

Das Ergebnis fiel auf den ersten Blick eindeutig aus. 78,4 Prozent stimmten in allen Gemeinden dafür. Jedoch fiel in Sisseln das Ergebnis anders aus. Dort sagten 52,3 Prozent Nein zu einer Vereinigung. Ein knappes Ergebnis, das bei genauer Betrachtung nur durch 17 Stimmen Unterschied zustande kommt.

Waren es in Sisseln weniger Abstimmende?

Nein, denn die Beteiligung an der Abstimmung lag bei 25 Prozent in Sisseln und damit praktisch auf dem durchschnittlöichen Niveau. Insgesamt lag sie mit 24 Prozent nicht so hoch wie von den Gemeindeammännern erhofft.

Sisseln steigt aus

Für den Gemeinderat in Sisseln war nach diesem Ergebnis klar, dass Sisseln aus dem Prozess aussteigen werde, so Rainer Schaub. „Wir wollen den Willen des Volkes berücksichtigen“, gibt der Gemeindeammann zu verstehen. „Ich kann nicht fragen und die Antwort ignorieren, wir sind im Dienst des Volkes“, führt er weiter bei der Pressekonferenz aus.

Wie geht es weiter?

Trotz des knappen Ergebnisses sei die Sprache der Bürger jedoch klar. „Die Umfrage ist repräsentativ“, sagte Amann Schaub. Beat Käser, Gemeindeammann von Stein, sah vor allem eine Beteiligung von den Menschen, die das Thema interessiere.

Die Fusion am Sisslerfeld ist keine Option mehr. Die Bürger in Sisseln, Stein, Eiken und Münchwilen werden über den Ausgang der Bürgerbefragung informiert. | Bild: Stein, Moritz

Auch Stein sieht keinen Sinn mehr in Fusion

Durch den Ausstieg von Sisseln sehe auch Stein in dem Projekt keine Zukunft und beendete die Beteiligung ebenfalls. Steins Gemeindeammann Beat Käser erklärt dazu: „Es braucht Sisseln aus meiner Sicht und aus der des Gemeinderats.“ Käser macht jedoch auch klar, dass man Sisseln die Türe offen halten würde: „Wenn Sisseln wieder mitmacht, sind wir sofort dabei.“

Die Bürger in Sisseln werden informiert. | Bild: Stein, Moritz

So reagieren Eiken und Münchwilen

Die Vertreter aus Eiken und Münchwilen zeigten sich enttäuscht. Für große Irritation sorgte generell, dass die Idee einer Fusion von Sisseln ausgegangen sei. „Da steckte viel Herzblut drin und wir haben das gefordert“, sagt Bruno Tüscher, Gemeindeammann von Münchwilen.

In beiden Gemeinden ist noch nicht klar, wie sie mit dem Ergebnis und dem Ausstieg von Stein und Sisseln umgehen. „Uns sind die Optionen davon geschwommen“, so Tüscher. Dennoch betonen alle Ammänner, dass die Gemeinden nach wie vor eng zusammenarbeiten wollen. Beat Käser betonte: „Wir sind das Sisslerfeld!“