Seit Frühjahr ist bekannt, dass Wolf-Henning Scheider zum Jahreswechsel als ZF-Vorstandsvorsitzender aufhören wird – offen ließ er jedoch, wohin es ihn ziehen wird. Nun ist klar: Er wechselt zu einer Investmentfirma in der Schweiz. Die Partners Group aus dem Kanton Zug hat bekanntgegeben, dass Scheider dort künftig den Bereich Private Equity verantworten wird.

Scheider, der seinen auslaufenden Vertrag bei ZF nach fünf Jahren nicht verlängern wollte, sagt zum Wechsel: „Nach einer langen Karriere in der Industrie, in der ich Unternehmen erfolgreich führte, freue ich mich über die Möglichkeit, meine Erfahrungen in das breite Unternehmensportfolio der Partners Group einzubringen.“

Private Equity größtes Geschäftsfeld

Im Geschäftsfeld Private Equity, für das der 60 Jahre alte Scheider zuständig sein wird, verwaltet die Partners Group nach eigenen Angaben ein Vermögen von 63 Milliarden Dollar. Private Equity – also privates Beteiligungskapital – ist damit die größte Sparte des 1996 gegründeten Unternehmens. 250.000 Mitarbeiter sind nach Firmenangaben bei den Unternehmen im Private-Equity-Portfolio der Partners Group beschäftigt.

Firmenchef David Layton sagte zu Scheiders Verpflichtung in einer Mitteilung: „Mit drei Jahrzehnten Erfahrung im Senior Management ist Wolf der ideale Kandidat, um die operative Expertise zu vertiefen, die unsere transformativen Investitionsmaßnahmen unterstreicht.“ Layton ist gleichzeitig Scheiders Vorgänger, er hatte das Amt parallel zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer ausgeübt.

Erst vor wenigen Tagen hatte ZF bekannt gegeben, dass sie mit Holger Klein einen Nachfolger für Scheider als Vorstandsvorsitzenden gefunden haben.