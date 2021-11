Daten-Story Veröffentlicht am 22. November 2021

Schläger, Einbrecher, Diebe – Südbaden ist nicht vor Kriminellen gefeit. Wie viele Straftaten in der Region und in Baden-Württemberg in den letzten Jahren begangen wurden, haben wir für Sie aufbereitet – für jeden einzelnen Ort im Südwesten.

Die Daten stammen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Zur Einordnung haben wir die Straftaten auf die Einwohnerzahl der Gemeinden umgerechnet. Dadurch lassen sich Orte unterschiedlicher Größe vergleichen. Die Ergebnisse finden Sie zudem