SÜDKURIER-Projekt Klasse! vor 1 Stunde

Wie erkenne ich Fake News? Was tun bei Hasskommentaren im Netz? Tipps für Schüler, Lehrer und Eltern

Der SÜDKURIER geht mit seinem Medienprojekt „Klasse!“ online und informiert in einem Live-Stream über 450 Schüler und Lehrer zum Thema „#ichvertraueFakten – und Du? Informationskompetenz im digitalen Zeitalter an Schulen“. Wer den Vortrag verpasst hat, kann ihn auf SK On Air nachschauen.