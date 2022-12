Zwischen „Dinner for One“ und Feuerwerk um Mitternacht ist die letzte Nacht des Jahres immer etwas Besonderes. Ob zu Hause oder mitten im Gedränge mit Aussicht auf das Spektakel: Wie man diese Nacht verbringt, kann bei jedem anders aussehen.

Kreis Konstanz

Wer für die Nacht zum Jahreswechsel noch nichts geplant hat, dem stehen in Konstanz, Allensbach und auf der Reichenau zahlreiche Möglichkeiten offen. Mit Konzerten, Clubs und anderen Veranstaltungen ist die Auswahl groß. Und auch auf dem Wasser lässt sich der Jahreswechsel erleben. Hier finden Sie den Überblick über die Veranstaltungen in und um Konstanz.

Auch in Singen, Radolfzell und Stockach gibt es einige Angebote rund um den Jahreswechsel. Ob Theater, ein Silvestermenü am Seeufer oder Party – hier sehen Sie alle Veranstaltungen im Überblick.

Bodenseekreis

Auch auf der anderen Seeseite gibt es an Silvester viel zu erleben. Ob Silvesterball, Kino-Spezialprogramm, Partyboot oder entspannt in der Therme: In Friedrichshafen, Ravensburg, Lindau, Überlingen, Langenargen, Meersburg und Markdorf wird einiges geboten. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Hochrhein

Was ist los in Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen, Lörrach und Rheinfelden? Wo gibt es Feuerwerk, auf welchen Partys kann gefeiert werden? Und wie läuft der Jahreswechsel in Basel und Zürich? Hier finden Sie den Überblick.