Schwarzwald vor 1 Stunde

Feldberg für Gäste zu teuer und unattraktiv? Gewerbetreibende machen Frust Luft

„Jetzt ist es hier komplett tot“: Hoteliers, Gastronomen und Ski-Schulen-Betreiber sind unzufrieden mit dem Liftverbund am Feldberg und der Gemeinde. Was sie stört – und was der Liftverbund entgegnet.