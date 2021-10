Afghanistan vor 48 Minuten

Verstecktes Leben unter den Taliban: Wie es Khodadad Ataiy geht, der bei der Bundeswehr seine Ausbildung machte – und welche Hoffnung ihm nach der gescheiterten Flucht bleibt

Seit rund zwei Monaten herrschen die Taliban in Afghanistan. Khodadad Ataiy, der unter anderem in Donaueschingen bei der Bundeswehr seine Ausbildung machte, hatte versucht, zu fliehen. Doch er schaffte es nicht rechtzeitig aus dem Land. Und Deutschland will ihm auch keinen Schutz bieten. Wie es dem Offizier aus Herat nun geht – und warum deutsche Helfer weiterhin eine Fluchtchance sehen.