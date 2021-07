Schweiz vor 22 Minuten

Obwohl die Bürger ein neues Klimagesetz ablehnen, fordert der Schweizer Verkehrs-Club: Sprit muss einen Franken pro Liter teurer werden

Der zweitgrößte Schweizer Verkehrsverband will mit einer deutlichen Erhöhung der Preise an der Tankstelle den Klimawandel aufhalten. Dabei lehnte eine Mehrheit ein neues Klimagesetz gerade auch wegen der Angst vor höheren Spritpreisen ab. Wie will der Verkehrsclub sein Ziel trotzdem umsetzen? Und was sagen Schweizer Autofahrer zur Erhöhung?