Katholische Kirche vor 31 Minuten

Michaela ist 30, hat studiert – und lebt nun im Kloster Hegne. Wieso hat sie diesen Weg gewählt?

Michaela Schwert aus Villingen lebt im Kloster Hegne mit Blick auf den Gnadensee. Dort lautet ihr Name Marie-Salomé. Sie ist die aktuell jüngste Schwester des Klosters. Warum Hegne? „Manche Orden schweigen den ganzen Tag, das wollte ich nicht. Die anderen stehen sehr früh auf; das kann ich mir auch nicht vorstellen“, erklärt sie beim Besuch in Hegne. Was treibt eine junge Frau an, diesen Schritt zu gehen?