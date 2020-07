Die Corona-Warn-App soll die Kontaktverfolgung von Infizierten ermöglichen und dadurch die Infektionsketten verkürzen. Doch das funktioniert nur, wenn auch möglichst viele die App nutzen. Wir haben in den Innenstädten unserer Region gemessen, wie gut die App im Südwesten ankommt.

Wie die Messung funktioniert Die Corona-Warn-App sendet eine anonymisierte Identifikationsnummer in die nähere Umgebung. Zugleich lauscht das Telefon, ob es Signale von Anderen empfangen kann. Dafür benutzt die App die Funktechnik Bluetooth, mit der man sonst drahtlose Lautsprecher, Tastaturen oder andere Geräte ansteuert.

Die Identifikationsnummern der Handys wechseln aus Datenschutzgründen zwar regelmäßig, die Informationen werden aber immer über denselben Bluetooth-Service gesendet. Dieser wiederum hat eine klare ID. Diese haben wir mit einer Smartphone-App ausgelesen. Bei der Messung fließen keinerlei persönliche Daten oder Inhalte der Geräte. Durch die wechselnde ID kann es vorkommen, dass wir Geräte doppelt gezählt haben.

Die Ergebnisse unserer Messungen finden Sie hier:

Hochrhein

Für eine Messung waren wir an einem Samstag in der Innenstadt von Waldshut-Tiengen unterwegs und haben zwei Stunden lang gemessen, wie viele Menschen hier die App nutzen:

Schwarzwald

Sind Menschen in der Doppelstadt beim Thema Corona vorsichtiger, als anderswo in Deutschland? Ein wenig vielleicht, darauf deutet unsere Auswertung von mehreren Tausend Datensätzen hin, die wir kürzlich in der Villinger Innenstadt aufgezeichnet haben. Hierbei handelt es sich allerdings – wie bei allen Messungen – nur um eine Momentaufnahme:

Konstanz

Unser Test in Konstanz hat bereits eine Woche nach der Veröffentlichung der Corona-Warn-App stattgefunden. Vergleichsweise waren an diesem Wochenende wenig mit der aktiven App unterwegs: