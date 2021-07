Singen vor 2 Stunden

Singener Messerattacke: Schweizer setzten mutmaßlichen Drahtzieher auf freien Fuß, wenig später wird er im Landkreis Konstanz wieder verhaftet

Ein 48-jähriger Schweizer saß in Zusammenhang mit der Singener Messerattacke vom Dezember 2020 ein halbes Jahr in Schaffhausen in Untersuchungshaft – Anfang Juli kam er frei. Wie SÜDKURIER-Recherchen zeigen, wurde er jedoch weniger später in Singen erneut festgenommen. Zudem gab es vor wenigen Tagen einen weiteren spektakulären Einsatz der Polizei in der Singener Nordstadt.