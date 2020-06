Ein kriminelles Fahrverhalten legte eine Motorradgruppe am Sonntagnachmittag bei einem Ausritt durch den Schwarzwald an den Tag. Die Gruppe soll laut Polizei „mit teilweise halsbrecherischer Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet“ haben. Die fünf Biker waren zum Teil mit bis zu 300 Stundenkilometern auf der Bodensee-Autobahn (A 81) unterwegs. Pech für sie, dass der Polizei eine Helmkamera in die Hände fiel, auf der die Truppe ihre Raserei aufgezeichnet hatte.

„Eine stuntreife Fahrt“

Die Polizei spricht von einer „teils stuntreifen Fahrt“, mit der einer der fünf Fahrer die adrenalinhaltige Tour von Titisee-Neustadt bis in den Kreis Freudenstadt mit der Kamera festgehalten hatte. Aufgefallen waren die fünf aus den Landkreisen Böblingen und Calw stammenden Fahrer der hochmotorisierten Zweiräder gegen 16 Uhr bei der Rückfahrt auf der Bodenseeautobahn A 81 bei Empfingen im Kreis Freudenstadt.

Im dortigen Baustellenabschnitt fuhren sie laut Polizei „deutlich zu schnell“. Am Ende der Tempobegrenzung, so berichten die Ordnungshüter, „drehten sie den Gashahn auf und überholten mehrere Autos rechts über den Standstreifen und mittig zwischen Fahrspuren hindurch mit Geschwindigkeiten von weit über 150 Stundenkilometern“.

Aufnahmen der Helmkamera enthüllen weitere Details der Raser-Fahrt

Eine Polizeistreife mit einem Motorrad, das hinterher fuhr, beobachtete dies und stoppte die Rasergruppe auf einem Rastplatz bei Eutingen, nachdem einer der Fahrer kurz zuvor noch während der Fahrt die Helmkamera weggerissen und in den Straßengraben geworfen hatte. Allerdings wurde dies vom Motorradpolizisten beobachtet und die Kamera als Beweismittel sichergestellt. Die Aufnahmen enthüllten noch weitere halsbrecherische Details der Raserei mit Geschwindigkeiten teilweise bis zu 300 Stundenkilometern, die laut Polizei auf der Autobahn bei „regem Wochenendverkehr“ stattfand.

„Eine falsche Bewegung und es kommt bei diesem Tempo zur Katastrophe“, betonte ein Polizeisprecher. Auf der Bundesstraße 31 zwischen Titisee-Neustadt und Donaueschingen sollen die Motorradfahrer einige Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Teil um das Dreifache überschritten haben. Die Kamera wird nun von der Polizei im Detail ausgewertet.

Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen

Da die Verkehrspolizei davon ausgeht, dass eine Vielzahl anderer Verkehrsteilnehmern durch die unnötige Raserei gefährdet wurden, bittet sie mögliche Zeugen um zusätzliche Hinweise und zu den Motorradfahrern (Tel. 0741/348790). Die Fünfergruppe fuhr von Titisee-Neustadt über die B 31 Richtung Donaueschingen und von dort über die B 27 nach Norden bis zur Autobahn-Anschlussstelle Bad Dürrheim, wo sie ihre Fahrt auf die A 81 in Richtung Stuttgart fortsetzte.

Die Polizei geht vom Tatbestand verbotener Kraftfahrzeug-Rennen durch die Bikergruppe aus. Gegen die 25 bis 28 Jahre alten Fahrer wird daher ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs und Nötigung in den Straßenverkehr eingeleitet. „Das zuständige Landratsamt kann sich darüber hinaus Gedanken machen über mögliche charakterliche Mängel der Fahrer für das Führen eines Motorrades“, ergänzte ein Polizeisprecher. Damit könnte der Gruppe der Führerscheinentzug drohen.