Corona vor 1 Stunde

„Mit Impfversagen muss man immer rechnen“, sagt der Freiburger Virologe Hartmut Hengel – warum er dennoch jedem zur Impfung rät

Der Freiburger Virologe Hartmut Hengel forscht am Coronavirus. Die Entwicklung neuer Impfstoffe hält er für dringend geboten. Bei diesem Virus sei immer mit Überraschungen zu rechnen, sagt der Freiburger Professor. Dennoch wagt er einen Blick in Zukunft – und erinnert an seine Prognose ganz zu Beginn der Pandemie.