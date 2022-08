Singen vor 3 Stunden

Massenschlägerei vor dem Cano, Folterszenen nahe Rathaus: Anklagen gegen Großfamilien-Mitglieder

Mitten am Tag und in der Stadt prügeln sich im März Mitglieder syrischer Großfamilien in Singen. Jetzt bringt eine erste Anklage mehr Licht in die Vorgänge. Und auch ein anderer Fall wird bald vor Gericht verhandelt.