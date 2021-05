Corona Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Keine Impfpriorisierung mehr für Astrazeneca – was das für den Südwesten bedeutet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seine Landeskollegen haben die Priorisierung für Astrazeneca aufgehoben. Das soll die Impfkampagne beschleunigen. Aber was gilt jetzt wo? So werden die neuen Regeln in Impfzentren und Arztpraxen im Land gehandhabt.