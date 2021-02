Daten-Story Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

In der Schweiz steigt die Arbeitslosenquote auf ein 10-Jahres-Hoch: Wirkt sich die Corona-Krise auf Grenzgänger aus Deutschland aus?

Wie in weiten Teilen Europas, ist auch in der Schweiz die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Jahr gestiegen. Laut Staatssekretariat für Wirtschaft lag die Quote Ende Januar 2021 bei 3,7 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 2,5 Prozent. Sind von der angespannten wirtschaftliche Lage auch Grenzgänger aus Baden-Württemberg betroffen und in welchen Branchen sind sie jetzt noch stark nachgefragt?