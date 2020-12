Die Impfstrategie der Schweiz steht – anders als hierzulande sind in diesem Jahr keine Impfungen mehr angedacht. Erst Ende Januar könnte es soweit sein. Die Eidgenossen sehen von Notzulassungen ab.

Die Schweiz wird erst deutlich später mit dem Impfen beginnen als andere Länder. Während in Deutschland schon in zwei Wochen die ersten Menschen geimpft werden sollen, wird es in der Schweiz wohl noch zwei Monate bis zu den ersten Impfungen