Wolfgang Klein studierte mit Firmengründer Ingmar Hoerr, stieg früh in das Unternehmen Curevac ein, als es 2002 zur GmbH wurde, wurde sein Finanzchef. Inzwischen ist er selbst Biotech-Unternehmer. Ein Gespräch über die Tücken der Branche, das Wagnis Innovation und die Zukunftsfähigkeit von Curevac.

Herr Klein, hat sich Curevac mit der Impfstoffentwicklung von Anfang an übernommen?Das würde ich nicht sagen. Der Impfstoff steht kurz vor der Zulassung und die Daten sind so, dass das auch gelingen könnte. In Sachen Geschwindigkeit wäre das vor