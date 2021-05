Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 51 Minuten

Fluglärm, Endlager, Ausfuhrscheine – was bedeuten die Inhalte des Koalitionsvertrag für die Region?

Jetzt für morgen – so lautet der Slogan, unter dem der grünschwarze Koalitionsvertrag für die kommenden fünf Jahre steht. „Ein neuer Aufbruch für Baden-Württemberg“ heißt es in der Präambel. Wieviel Aufbruch steckt für die Region in dem 162-Seiten-Werk?