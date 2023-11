Mit dem Zug von Basel nach London? Das ist möglich, dauert aber mindestens acht Stunden inklusive Umstieg. Das könnte sich in der Zukunft ändern. „Basel-London in rund fünf Stunden, das ist möglich“, sagte kürzlich Philipp Mäder, Leiter des internationalen Personenverkehrs bei der Schweizerischen Bundesbahn (SBB), bei einer Fachtagung in Parma. Das berichtete das Schweizer Portal Travelnews.

Wer im Moment schnell aus der Schweiz nach London reisen möchte, setzt sich in ein Flugzeug. Rund eineinhalb Stunden dauert der Flug vom Euroairport in Basel nach London. Aus der Schweiz wird London jeden Tag mehrmals pro Stunde angeflogen. Um eine Alternative zum Flug zu prüfen, betreibt die SBB bereits seit 2022 eine Studie zur Machbarkeit einer direkten Zugverbindung.

Verbindung bringt Herausforderungen mit sich

Die Strecke in fünf Stunden zu fahren, ist ein ambitioniertes Projekt. Auf Anfrage des SÜDKURIER schreibt ein Sprecher der SBB: „Fahrzeiten unter 6 Stunden zwischen Basel und London sowie Genf und London sind grundsätzlich denkbar.“ Erste Erkenntnisse hätten jedoch gezeigt, „dass eine direkte Zugverbindung zwischen der Schweiz und London mit sehr großen Herausforderungen verbunden ist.“

Die Studie, mit der sich die SBB beschäftigt, solle ergeben, unter welchen Rahmenbedingungen und in welcher Zeit sich die Direktverbindungen von der Schweiz nach London realisieren ließen, so der Sprecher. Derzeit erwartete das Unternehmen, dass die Studie 2024 abgeschlossen sein wird. Zu Details könne man sich erst nach Abschluss der Studie äußern.

SBB will weiter internationale Verbindungen ausbauen

Das Vorhaben würde viel Geld kosten: „Die Infrastruktur ist auf dieser Strecke – unter anderem wegen der Fahrt durch den Eurotunnel – teuer“, wird Philipp Mäder bei Travelnews zitiert. Die SBB testet immer wieder neue internationale Verbindungen. Erst kürzlich gingen Direktverbindungen nach Genua und Bologna an den Start. Seit gut einem Jahr besteht eine Nachtzug-Verbindung von Zürich nach Amsterdam. Derzeit sind zehn Länder und 120 Destinationen per Direktzug an die Schweiz angeschlossen.