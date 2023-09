Eine braune Fläche, einzelne tote Bäume, kleine Sträucher und drumherum grüner, zumindest gesund aussehender Wald. Thomas Emmerich zeigt auf die Fläche. „Hier zeigt sich die Katastrophe am eindrücklichsten.“ Katastrophe? Was Emmerich meint, ist das Waldsterben – und er muss es wissen. Er leitet für den Landesbetrieb ForstBW den Bezirk Schwarzwald und arbeitet schon seit vielen Jahren im Forstbetrieb.

„Hier war vor wenigen Jahren noch ein geschlossener Wald“, ergänzt er. Die gezeigte Fläche liegt zwischen den Gemeinden Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen im Landkreis Waldshut. Die größten Kahlflächen in der Region erstrecken sich teilweise über 100 Hektar – eine Fläche so groß wie 140 Fußballfelder.

Dem Waldsterben entgegenwirken

Um diesem Waldsterben entgegenzuwirken, muss Aufforstung betrieben werden. Dies macht in vielen Gebieten die ForstBW für das Land Baden-Württemberg. Sie ist mit rund 1800 Mitarbeitern der größte Forstbetrieb des Landes. Doch das großflächige Pflanzen neuer Bäume kostet Geld – und hier setzt das Projekt „SÜDKURIER Zeitungswald“ an. Als Medienunternehmen, das Papier verbraucht, will der SÜDKURIER gemeinsam mit seinen Lesern aufforsten. Und das hier vor Ort in Region: im Südschwarzwald.

Das ist das Projekt Zeitungswald Video: Lukas Ondreka

Ein Projekt, das auch SÜDKURIER-Geschäftsführer Peter Selzer am Herzen liegt: „Der SÜDKURIER Zeitungswald ist für uns ein Herzensprojekt. Mit seinem Journalismus sorgt der SÜDKURIER für Urteilsfähigkeit und Teilhabe in unserer Region. Wir leisten damit einen elementaren Beitrag für den Zusammenhalt und für das Funktionieren unserer Gemeinschaft vor Ort. Genauso liegt es uns am Herzen, einen Beitrag für eine gesunde Natur und zur Erhaltung der Lebensgrundlagen in unserer Heimat zu leisten. Wir haben uns daher entschieden, mit unserem Partner ForstBW und einer hoffentlich wachsenden Zahl an Unterstützern, die großflächige Aufforstung zweier Waldflächen im Südschwarzwald zu ermöglichen. Mit geeigneten Baumsorten machen wir unseren Schwarzwald zudem widerstandsfähiger im Klimawandel.“

Vor gut einem Jahr stand hier noch ein Wald. Durch das Projekt sollen hier auch in Zukunft wieder einige tausend Bäume stehen. | Bild: Esteban Waid

Welche Bäume werden in Zukunft überleben?

Seit 2018 sterben im Schwarzwald großflächig Fichten ab. Grund sind lang anhaltende Trockenperioden. Diese machen die Bäume anfällig für den Borkenkäfer. Riesige Waldflächen sind dem Insekt schon zum Opfer gefallen. In keinem anderen Landkreis in Baden-Württemberg stirbt mehr Wald als in Waldshut. Und durch die klimatischen Veränderungen haben es heimische Bäume wie die Fichte, die Tanne oder die Buche immer schwerer, zu überleben.

Das ist eine der Flächen in denen in Zukunft ein neues Stück Schwarzwald entstehen wird. | Bild: Lukas Ondreka

Ziel der ForstBW, und damit auch des Projekts, ist es, möglichst nachhaltig aufzuforsten. Also auch mit Bäumen, die überleben werden, wenn sich das Klima noch weiter verändert. Diese Baumsorten herauszufinden, sei jedoch gar nicht so einfach, wie Thomas Emmerich bei der Begehung des Waldstücks erklärt. Denn was seine und die Arbeit seiner Kollegen bewirkt, werden sie vermutlich nie erleben. „Wir arbeiten nicht für uns, nicht für unsere Kinder und wahrscheinlich nicht einmal für unsere Enkelkinder“, erklärt er.

Das Risiko soll möglichst weit gestreut werden

Damit nachfolgende Generationen noch einen Wald, wie es ihn die letzten Jahrhunderte gab, bestaunen können, brauche es heute vor allem eine Mischung. „Risikostreuung“ nennt Emmerich das. Das meint, dass verschiedene Baumarten angepflanzt werden, um einen großflächigen Ausfall, wie das in den letzten Jahren bei den Fichten der Fall war, zu vermeiden.

Thomas Emmerich zeigt, wo der neue Zeitungswald entstehen soll. | Bild: Esteban Waid

Auch das will der SÜDKURIER mit seinem Projekt auf zwei Waldflächen unterstützen. Eines der beiden Gebiete ist ungefähr einen Hektar groß. Vor einem Jahr war hier noch Wald, bevor der Borkenkäfer wütete. Nun soll ein Eichen-Mischwald entstehen. In dieser Höhenlage sei es einmalig, dass mit Eichen gearbeitet wird, so Emmerich. Fünf verschiedene Baumarten sollen es am Ende werden. Aufgrund der Begebenheiten und der tonartigen Erde kommen Bäume wie die Elsbeere, Winterlinde, Nuss oder auch die Hainbuche infrage.

Der Wald wird dann von den Waldarbeitern der ForstBW in Schuss gehalten. Nur wenige Meter neben der ersten SÜKDURIER-Fläche lässt sich schon erahnen, wie das in wenigen Jahren aussehen könnte. Dort wächst schon wieder etwas. Damit es auch auf der zerstörten Fläche wieder grünt, ruft der SÜDKURIER Leser und Unternehmen auf, sich durch Baumpflanzungen an dem Projekt Zeitungswald zu beteiligen. 7 Euro kostet die Pflanzung eines Baumes.

Thomas Emmerich, Forstbezirksleiter im Südschwarzwald bei der ForstBW, begleitet mit seinen Kollegen das Projekt. | Bild: Esteban Waid

Bäume pflanzen, um CO₂ zu binden

Bäume brauche es laut Emmerich vor allem auch, um CO₂ zu binden. Das ist eines der Klimaschädlichsten Gase und sorgt dafür, dass die Temperaturen global steigen. Im Laufe eines Lebens wandelt ein Baum vereinfacht gesagt CO₂ in Sauerstoff um. Solange der Baum steht, bleibt das Klimagas in dem Baum gebunden.

Neben dem zukünftigen Zeitungswald ist zu sehen, wie die kahle Fläche noch vor einem Jahr aussah. | Bild: Esteban Waid

Die Klimabilanz eines Waldes wird laut Emmerich erst dann positiv, wenn man das Holz auch verwertet. Das bedeutet aber nicht, dass der SÜDKURIER Zeitungswald irgendwann abgeholzt wird. Mindestens 99 Jahre sollen die Bäume stehen, sollten sie vorher nicht durch andere Einflüsse absterben. Wichtig sei laut Emmerich aber eben, dass das Holz irgendwann auch genutzt werde. Für Möbel, Häuser oder andere Nutzgegenstände. Denn in diesen Gegenständen könne das klimaschädliche CO₂ noch länger gebunden werden. So wird auch die Bilanz des Zeitungswaldes irgendwann positiv.

Aber warum braucht es das Projekt?

Aufforstung braucht es, um den Wald der Zukunft wachsen zu lassen. Das bedeutet nicht, dass nichts wachsen würde, wenn man dem Wald sich selbst überlassen würde. Auf der vorgesehenen Fläche sprießen bereits Holunder und andere kleine Sträucher. Doch es braucht eben Bäume, die nicht vor Ort wachsen. Bäume, die mit steigenden Temperaturen besser zurecht kommen. Die Setzlinge ausländischer Bäume sind in der Regel teurer als heimische. Private Initiativen wie die des SÜDKURIER leisten deshalb einen relevanten Beitrag, um in Sachen Aufforstung voranzukommen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst: