Der gebürtige Meßkircher Martin Maier leitet seit 1. September das katholische Hilfswerk Adveniat: Er ist ein Experte für Lateinamerika – und entging dort nur knapp einem Anschlag

Der Jesuit Martin Maier hat in Südamerika bereits Gefährliches erlebt. Der 60-Jährige wurde in Meßkirch geboren und wuchs zeitweise in Steißlingen auf. Er erklärt, warum er in den Jesuiten-Orden eingetreten ist und welche Herausforderungen vor Adveniat liegen.