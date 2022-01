Konstanz vor 13 Minuten

Das sagt der scheidende Konstanzer Polizeipräsident zu Mobbingvorwürfen in seinem Haus und zu fragwürdigen Postenvergaben bei der Landespolizei

Er blickt auf vier Jahrzehnte Polizeidienst zurück: Gerold Sigg ist noch bis Montag der Chef von 1200 Polizisten in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar. Was er zu Mobbingvorwürfen im Präsidium Konstanz sagt und was er davon hält, dass hochrangige Posten ohne Ausschreibung vergeben werden.