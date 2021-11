Bottighofen / Kreuzlingen vor 2 Stunden

Das fast perfekte Verbrechen am Bodensee: Wie eine Hausbesitzerin ihre Mieterin getötet und den zerstückelten Leichnam nahezu ohne Spur entsorgt hat

Das Zusammenleben war friedlich, bis eine 63-jährige Mieterin in Bottighofen nahe Kreuzlingen in Frührente ging und plötzlich weniger Geld zur Verfügung hatte. Beschimpfungen und Streitigkeiten endeten in einer Tragödie. Nun hat die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen Anklage wegen vorsätzlicher Tötung und Störung des Totenfriedens gegen die 55-jährige Vermieterin erhoben. Ihr drohen 18 Jahre Gefängnis und 15 Jahre Landesverweis.