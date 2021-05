Schweiz/Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Corona-Impfung ja oder nein: In der Schweiz können Kinder das ohne die Zustimmung ihrer Eltern entscheiden – und in Deutschland?

Für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer steht die Freigabe für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bevor. So auch in der Schweiz, wo ab Juni alle ab zwölf Jahren Zugang bekommen sollen. Eltern können bei den Eidgenossen nur bedingt für ihre Kinder entscheiden. Warum das so ist und ob die Rechtslage in Deutschland bereits geklärt ist.