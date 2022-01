Corona vor 1 Stunde

Bin ich eigentlich noch 2G-Plus oder nur 2G oder nicht einmal mehr das? Hier erhalten Sie Durchblick im Impfstatus-Dschungel

Man lässt sich ein- bis zweimal impfen und dann passt alles wieder – so einfach stellten wir uns die Welt einmal vor. Dann kamen diverse neue Corona-Regeln und gleichzeitig besondere Impfstatus-Vorgaben nach Zeit und Impfstoff. Zuletzt änderten sich die Regeln für Johnson&Johnson-Geimpfte. Doch was gilt jetzt für wen und wer darf in Baden-Württemberg wo rein? Ein möglichst einfacher Überblick über die jeweiligen Szenarien.