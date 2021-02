Karl Baumann aus Regensburg und Christof Renz aus Rottweil erkrankten im vergangenen Frühjahr schwer an Covid-19. An den Folgen leiden sie noch immer. Die beiden Männer sind keine Einzelfälle. Psychologe Günter Diehl aus Bad Dürrheim befürchtet, dass die Langzeitfolgen der Covid-Genesenen noch völlig unterschätzt werden.

Morgens geht Karl Baumann immer mit dem Hund spazieren. „Wenn ich so eine Viertelstunde gegangen bin, frag ich mich manchmal schon: Wie kommst jetzt wieder heim?“, erzählt der Regensburger am Telefon. Blei habe er dann in den Füßen.